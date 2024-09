La Fédération espagnole et la Liga prennent une nouvelle décision contre les incidents racistes

La Fédération espagnole de football (RFEF) et la Liga viennent d’annoncer l’application d’un geste d’incident raciste pour l’arbitre. Désormais, il pourra prendre trois décisions en cas d’incident de ce type : l’arrêt du match, la suspension temporaire du match, si le problème persiste après la reprise du match, avec un retour au vestiaire et l’arrêt définitif du match, si ce problème persiste après la suspension temporaire.

« Les deux institutions, qui restent fermement engagées dans la lutte contre toute discrimination dans le domaine du football et en particulier contre les attitudes et les comportements racistes, vont mettre en œuvre ce geste global et sans équivoque dans toutes leurs compétitions. (…) Il s’agit d’une nouvelle étape dans la lutte contre le racisme, qui va de la réglementation et des sanctions à la sensibilisation et à l’éducation pour lutter contre tout type de discrimination », a communiqué la Fédération espagnole sur son site.