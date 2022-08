Le mercato XXL de Nottingham Forest sous le feu des critiques

Et de un qui font seize. Ce vendredi matin, Nottingham Forest a officialisé la venue de Morgan Gibbs-White, sa 16e recrue de l'été donc. Nous en avons déjà parlé sur notre site. Le promu mène son mercato tambour battant, bien décidé à mettre toutes les chances de son côté pour se maintenir en Premier League à la fin de la saison. Ce dernier renfort, le plus cher de l'été et de l'histoire du club, a coûté 30 M€, auxquels pourront s'ajouter jusqu'à 20 M€ de variables (dont 10 M€ facilement atteignables). Paradoxalement, et alors que les Reds ont maintenant dépensé 170 M€ (bonus compris) sur ce mercato, ce transfert inquiète les fans.

La suite après cette publicité

Ils se demandent sur la direction n'a pas marché sur la tête. Gibbs-White a certes été l'un des meilleurs joueurs de Championship l'an passé lors de son prêt à Sheffield United mais son inexpérience de la Premier League (48 matchs joués seulement dont la très grande majorité comme remplaçant, pour 1 but et 1 passe décisive) par rapport à son prix font douter pas mal de monde. Sur les réseaux sociaux, les sceptiques sont légion car le pari est risqué. Le choix de ce recrutement a même de quoi surprendre quand on se rappelle que la priorité était Houssem Aouar il y a encore quelques jours.

Les fans commencent à s'inquiéter

Comme nous vous le révélions hier, un accord était tout proche entre les deux clubs mais le discours de Vincent Ponsot n'aurait pas plu à la direction anglaise, qui a donc changé ses plans. C'est devenu bien plus onéreux également. Nottingham a tenté de faire venir le Lyonnais pour 15 M€ payables en plusieurs fois avant de se rabattre sur Gibbs-White, dont le coût est trois fois plus élevé. Aouar a certes du mal à confirmer depuis deux ans, il n'en reste pas moins un joueur fiable, international et expérimenté en coupes d'Europe. Seul l'avenir expliquera si ce choix est le bon.

L'actuel 10e de Premier League ne va sans doute pas s'arrêter là. Devenu le 2e club le plus dépensier de l'été en Angleterre derrière Chelsea (205 M€), Forest cherche encore à se renforcer. «Il y a certainement des postes que nous voulons renforcer, mais il s'agit de trouver les bons joueurs pour s'adapter à notre façon de travailler, reconnaît Steve Cooper en conférence de presse, avant d'affronter Everton. C'est ce que nous nous efforçons à faire. Nous sommes en retard sur quelques points et j'espère que nous pourrons terminer le processus. Il y aura aussi des joueurs qui partiront», conclut le coach.

Un mercato toujours pas terminé

Alors que deux latéraux droits sont déjà arrivés cet été (Neco Williams de Liverpool et Giulian Biancone de l'ESTAC), Alvaro Odriozola a récemment été lié au club anglais. Hier, nous vous parlions également d'un intérêt pour Cody Gakpo du PSV Eindhoven, dont la valeur dépasse les 30 M€. Il est vrai que le secteur offensif peut encore manquer de cartouches. Avec une telle enveloppe, le recrutement de cet été doit offrir autant en qualité qu'en quantité. Impossible de prédire si la recette va fonctionner ou non. L'argent n'est pas un gage de réussite. On se rappelle de l'exemple Fulham en 2018 qui avait dépensé plus de 100 M€ pour au final redescendre aussitôt.