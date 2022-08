Premier League : l'impressionnant mercato du promu Nottingham Forest

Un promu ambitieux. Voilà comment l'on pourrait qualifier Nottingham Forest, de retour dans l'élite du football anglais après 23 années d'absence de l'autre côté de la Manche. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel club au Royaume de Sa Majesté, puisqu'on parle tout de même d'un double vainqueur de la Ligue des champions (1979, 1980). Après avoir attendu aussi longtemps, l'écurie basée dans le centre de l'Angleterre entend bien se maintenir en Premier League. La direction sait que cela passait forcément par un mercato important. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Forest a mis la main à la poche depuis l'ouverture du marché des transferts cet été, avec déjà près de 95 M€ dépensés.

Un mercato déjà très onéreux

Si l'enveloppe mercato de 118 M€ allouée par le propriétaire, Evangelos Marinakis, est d'une aide précieuse, la modique somme de 190 M€ touchée pour avoir remporté les play-offs de l'antichambre du foot anglais l'an dernier y est aussi pour beaucoup. Les Tricky Trees ont pour le moment sorti le chéquier pour Taiwo Awoniyi (20,5 M€), Neco Williams (20 M€), Orel Mangala (13 M€), Moussa Niakhaté (10 M€), Giulian Biancone (10 M€), Omar Richards (8,5 M€), Lewis O'Brien (5,9 M€), Harry Taffolo (5,9 M€) et Brandon Aguilera (950 000 €, prêté à Alajuelense jusqu'en fin de saison). Sans oublier les arrivées libres de Jesse Lingard et Wayne Hennessey, et le prêt de Dean Henderson par Manchester United. Soit pas moins de 12 arrivées.

En regardant dans le détail ces mouvements, le mercato de Nottingham Forest est intéressant et cohérent, avec deux bons gardiens (un confirmé connaissant déjà la PL et un autre très expérimenté), des renforts défensifs à tous les postes, un milieu réputé en D2 pour densifier l'entrejeu, un créateur (ce dont manquait surtout cette équipe) et un buteur ayant réalisé une belle saison en Bundesliga mais devant confirmer qu'il peut s'imposer en PL. « En interne, ce n’est pas une surprise, c’est quelque chose pour lequel nous étions prêts (les nombreux changements, NDLR). Ce n’est pas toujours un processus simple pour faire venir des joueurs car nous apprenons au fur et à mesure. Mais nous sommes tous calmes à l’intérieur, nous sommes très heureux de ce que nous avons fait jusqu’à présent », s'est récemment félicité le coach de Forest.

Ça va encore bouger à Nottingham, qui a manqué son retour en Premier League

Qui dit nombreuses arrivées dit toutefois temps d'adaptation, l'effectif de Steve Cooper ayant connu beaucoup de transformations. Le technicien gallois sait que la tâche sera ardue et qu'il ne suffit pas d'empiler les joueurs pour réaliser de grandes choses. Ce n'est pas la défaite inaugurale de son équipe, à Newcastle (0-1), qui lui fera dire le contraire. Surtout que ses hommes ont déçu à St James' Park (5 tirs, 0 cadrés, 38% de possession). De quoi confirmer un peu plus l'idée que le mercato de Nottingham Forest est loin d'être terminé.

Défensivement, le promu a essuyé le refus d'Alex Moreno (Betis) mais est désormais sur les traces de Pervis Estupiñán (Villarreal) pour renforcer encore un peu plus son couloir gauche, alors l'Evening Standard parle d'un intérêt pour Emerson Palmieri, de retour à Chelsea après son prêt à Lyon. Pour se consoler de l'échec Idrissa Gueye (PSG), Forest espère aussi attirer Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace) pour apporter un élément confirmé et expérimenté en Premier League au milieu, comme nous vous le révélions dimanche.

Mais ce n'est pas tout. La piste menant au Suisse de 30 ans Remo Freuler (Atalanta) est aussi évoquée en Italie. Celle menant à l'international Espoirs anglais James Garner (Manchester United) fait aussi parler outre-Manche. Pour épauler Jesse Lingard, les Reds pensent aussi à Houssem Aouar (OL), comme révélé sur Foot Mercato. Mais la concurrence sera rude pour les Rouge et Blanc sur le dossier de l'international français. Aux avant-postes, Cody Gakpo ne laisse lui non plus pas insensibles les Reds. Une chose est sûre, l'été promet encore d'être agité du côté de City Ground. Les supporters prient, eux, pour que la mayonnaise prenne afin de ne pas retourner végéter en Championship.