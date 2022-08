Mercato : la bataille fait rage en Premier League pour Cody Gakpo !

La suite après cette publicité

Il reste moins de deux semaines et le money time va clairement commencer en Premier League. Les clubs anglais, qui ont beaucoup plus de moyens que les autres clubs du top 5 européen grâce à des droits TV records, vont faire une razzia d'ici le 1er septembre. Les plus belles promesses du football européen vont être courtisées par le gratin du football anglais.

La Premier League fait les yeux doux à Cody Gakpo

Et s'il y en a bien une qui a de fortes chances de rejoindre le pays de sa Majesté, c'est bien Cody Gakpo. Le virevoltant ailier du PSV Eindhoven de 23 ans, qui a marqué 19 buts et délivré 14 passes décisives toutes compétitions confondues la saison passée, est parti sur des bases élevées cette saison encore puisqu'il a marqué 2 buts en 2 matches d'Eredivisie et qu'il s'est déjà montré intenable en tour préliminaire de la Ligue des Champions aussi bien face à l'AS Monaco que face aux Glasgow Rangers.

Droitier, mais évoluant principalement à gauche, l'international néerlandais (7 sélections - 2 buts), fait saliver l'Angleterre depuis plus de six mois. Arsenal et Leeds ont longtemps été sur les traces du natif d'Eindhoven, mais les deux clubs n'ont plus guère montré d'intérêt ces dernières semaines. Tout le contraire de Nottingham Forrest qui a érigé Gakpo en priorité absolue comme nous l'a confié une source interne du club promu en Premier League. Mais il y a un autre club qui est sur les traces du joueur et non des moindres puisqu'il s'agit de Manchester United. Le club mancunien, qui traverse l'une des pires crises de son histoire, cherche du renfort et a placé Gakpo en bonne position sur sa short-list.

Gakpo, une option crédible pour Manchester United

Seul problème, il n'est pas en tête de liste puisque c'est un autre joueur d'Eredivisie et non des moindres qui est la priorité offensive de MU, à savoir Antony. A noter, cependant, que l'Ajax a refusé une première offre de 80 millions d'euros des Red Devils pour son protégé. Du côté de Gakpo, dont la valeur dépasse les 30 M€, un départ du PSV pour franchir un cap est bien évidemment envisagé même s'il a confié il y a peu qu'il y avait des chances de rester aux Pays-Bas. « Il faut se concentrer sur la Ligue des champions et essayer d'y accéder. Ensuite, il est plus probable que je reste. Je ne pense pas avoir dit quelque part que je partais, donc il y a définitivement une chance que je reste. »

Évidemment, une qualification en Ligue des Champions pourrait remettre totalement en cause le départ du joueur. Le PSV aurait la garantie d'une grosse rentrée d'argent tandis que le joueur pourrait être exposé et briller dans la plus belle des compétitions européennes. Il va donc falloir attendre sans doute le match retour face aux Rangers pour en savoir plus...