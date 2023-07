AC Milan : Christian Pulisic plus motivé que jamais

Après 4 saisons à Chelsea, couronnées de nombreux titres européens, Christian Pulisic a fait ses valises pour Milan. En Italie, l’Américain possède déjà quelques repères. Olivier Giroud, Fikayo Tomori et plus récemment Ruben Loftus-Cheek, les Blues envahissent la capitale de la mode. Souvent freiné par les blessures durant sa carrière, l’ailier de 24 ans a l’opportunité de se relancer en Serie A, dans un championnat moins demandeur que la Premier League. Dans la nuit de dimanche à lundi, l’AC Milan affrontera le Real Madrid en match amical. L’occasion pour Christian Pulisic de se démarquer.

En conférence de presse, ce dernier n’a pas caché sa motivation à l’idée de jouer sous sa nouvelle tunique : «Jouer pour Milan est un honneur. La nourriture est super et il fait un peu plus chaud qu’à Londres. Maintenant, je veux entrer dans la culture, parler la langue, apprendre à connaître les gens… si vous parlez italien, ils vous respectent davantage. Je pense que ce sera important d’être moi-même. Les conversations avec les clubs et les managers ont été une excellente raison de venir ici. Le fait que Tomori, Giroud, Loftus-Cheek soient là a aidé. J’espère que Milan est la bonne décision au bon moment. Le coach me demande d’être agressif, direct, de marquer des buts. C’est pourquoi je suis ici, j’ai hâte de commencer». Avec le retour de prêt de Brahim Diaz au Real Madrid, Christian Pulisic a de quoi se faire une place sur les ailes milanaises aux côtés de Rafael Leao.

