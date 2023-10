Conflit israélo-palestinien : le Bayern Munich réagit à la polémique Noussair Mazraoui

Depuis ce week-end, Noussair Mazraoui (25 ans) fait polémique en Allemagne. Le Marocain a affiché publiquement son soutien à la Palestine dans le conflit l’opposant à Israël. Ce qui n’a pas été du goût de la presse, notamment Bild qui a utilisé des mots forts à son sujet. En pleine polémique, le Lion de l’Atlas est sorti du silence hier. Mais l’affaire continue de faire couler de l’encre outre-Rhin, où un député a notamment demandé à ce qu’il soit expulsé du pays. Silencieux, le Bayern Munich a pris la parole via un communiqué de presse fourni à l’agence de presse allemande dpa.

«Le FC Bayern a immédiatement contacté Noussair Mazraoui suite à ses publications sur Instagram dimanche. Le joueur est actuellement en Afrique avec l’équipe nationale du Maroc. Après son retour, une conversation personnelle détaillée avec la direction du club à Munich est prévue. Quoi qu’il en soit, tout le monde, y compris chaque employé et chaque joueur, connaît les valeurs que représente le FC Bayern. Nous l’avons exprimé publiquement et sans équivoque dans un article immédiatement après l’attaque terroriste contre Israël. Nous sommes préoccupés par le sort de nos amis en Israël et nous sommes à leurs côtés. Dans le même temps, nous espérons une coexistence pacifique pour tous les peuples du Moyen-Orient.» De son côté, le joueur a également réagi à nouveau. «Le fait est que je lutte pour la paix et la justice dans ce monde. Cela signifie que je serai toujours contre toutes sortes de terrorisme, de haine et de violence.» Le message est passé.