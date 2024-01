La mairie de Montigny-le-Bretonneux confirme pour le futur stade du PSG

L’information avait de quoi surprendre mais elle se confirme maintenant. À travers un communiqué de presse, la mairie de Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) a évoqué le projet du PSG de construire son futur stade sur cette commune voisine de Versailles. « L’option d’un site à proximité de l’Île-de-loisirs et du Vélodrome National est en effet une piste qui est étudiée avec sérieux et de manière collaborative avec les équipes du PSG, de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et les partenaires depuis un an. »

«Nous sommes évidemment favorables à discuter et travailler sur un projet ambitieux pour le territoire, les habitants et les fans » poursuit le maire Divers droite Lorrain Merckaert. « Cela fait maintenant plusieurs mois que ce dossier avance » annonce même l’édile. Ce site de 60 hectares a l’avantage d’être situé à proximité du Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, du nouveau Campus PSG (20 km) et de Paris (22 km) en plus d’être desservi par le RER C, et les lignes N et U du Transilien. Depuis plusieurs mois maintenant, le PSG cherche à acheter le Parc des Princes, ce que la mairie de Paris refuse pour le moment. Le club envisage donc de construire son propre stade.