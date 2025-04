Le FC Barcelone a désigné ses 2 grandes priorités du mercato

Ce soir, le FC Barcelone va affronter le Borussia Dortmund, le Signal Iduna Park et son fameux mur jaune. Mais cela ne devrait pas trop impressionner les Culés, qui se présentent en Allemagne avec une confortable avance au tableau d’affichage. En effet, les Blaugranas se sont imposés 4 à 0 la semaine dernière à domicile. Ils espèrent finir le boulot ce mardi face à des Marsupiaux qui vivent une saison pénible et ainsi valider leur ticket pour les 1/2 finales de l’épreuve reine. En parallèle, les dirigeants barcelonais sont déjà en train de plancher sur le prochain exercice et donc sur le mercato.

Comme à son habitude, le FCB ne pourra pas forcément faire des folies pour renforcer l’équipe dirigée d’une main de maître par Hans Dieter Flick, qui pourrait d’ailleurs prolonger son bail. Ce mardi, Mundo Deportivo dévoile ainsi les priorités des Catalans pour cet été 2025. Ainsi, on apprend que les pensionnaires du Camp Nou souhaitent recruter un milieu de terrain ainsi qu’un défenseur. Pour ce poste, l’idée serait de mettre la main sur un latéral droit, mais cela pourrait aussi être un défenseur central en fonction des transferts dans l’équipe.

Le Barça veut 2 joueurs et exclut de recruter un 9 et Nico Williams

De plus, la publication catalane dévoile deux autres informations intéressantes concernant les désirs des troupes de Joan Laporta en matière de mercato. Ainsi, on apprend que le club espagnol a décidé qu’il n’était plus nécessaire de recruter un numéro 9 afin de remplacer, voire de concurrencer Robert Lewandowski. Bien que vieillissant, le Polonais de 36 ans donne satisfaction à Flick. En cas d’absence ou pour le faire souffler, le FCB estime que Ferran Torres ou Dani Olmo ont les capacités pour le remplacer bien que ce ne soit pas leur poste de base.

Autre décision forte du FC Barcelone : ne pas recruter Nico Williams. L’été dernier, l’Espagnol était une priorité. Mais il n’est finalement pas venu et il est resté à l’Athletic Bilbao. Tout cela a échaudé le Barça, qui ne souhaite plus le faire venir. Les dirigeants estiment que le train est passé pour Williams. Un joueur pour lequel ils ne sont pas prêts à payer sa clause libératoire de 60 M€. D’autant que les Catalans ne roulent pas vraiment sur l’or, eux qui ont aussi connu des soucis pour inscrire leurs recrues en Liga.