Real Madrid : la réaction à chaud d’Aurélien Tchouameni après avoir humilié Monaco

Comme Kylian Mbappé, Aurélien Tchouameni défiait son ancien club ce soir au Bernabéu. Un match pendant lequel les Merengues ont écrasé les Monégasques, roulant sur leur rival du soir (6-1) et portés par un grand Vinicius Jr. Après le match, Tchouameni a tenu à afficher sa satisfaction.

La suite après cette publicité

« C’était important de montrer une bonne image. On gagne des matchs, mais on peut toujours faire mieux, et je crois qu’aujourd’hui on a été bon du début à la fin, on a marqué beaucoup de buts. Ça, c’est mon Vinicius. Quand on joue bien, le public est heureux. Ce fut une bonne nuit au Bernabéu », a lancé le milieu de terrain tricolore devant les caméras de Movistar.