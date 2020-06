Le montant de l'enveloppe mercato du Paris SG dévoilé

La suite après cette publicité

«On devra être créatif, trouver de bonnes solutions pas trop chères». Il y a quelques jours, dans les colonnes du Journal du Dimanche, Leonardo expliquait que son Paris SG ne ferait pas de folies sur le marché des transferts cet été. Et si certains ont eu du mal à y croire, les informations du Parisien confirment ce jeudi les propos du directeur sportif.

Le quotidien assure en effet que le club de la capitale n'aura pas plus de 70 M€ à dépenser sur le mercato cet été. Un budget serré, qui s'entend hors ventes, alors que les pensionnaires du Parc des Princes recherchent un renfort par ligne, au moins. La ligne de conduite est simple : tenter des coups à la Mauro Icardi, à savoir des prêts avec option d'achat, ou à la Keylor Navas, c'est-à-dire relancer des valeurs sûres en perte de vitesse dans leurs clubs.

Leonardo va devoir se creuser

Leo devra donc jouer d'astuce, de malice et user de ses réseaux pour trouver un gardien remplaçant (Alphonse Areola devrait quitter définitivement le club, Sergio Rico ne sera pas conservé et Marcin Bulka ne fait pas encore l'unanimité), un latéral droit pour remplacer Thomas Meunier en partance pour le Borussia Dortmund (Colin Dagba étant encore jugé trop vert), un milieu de terrain (les pistes Tanguy Ndombele de Tottenham et Tiémoué Bakayoko de Chelsea sont étudiées, de loin) et un attaquant pour compenser la fin de l'aventure d'Edinson Cavani.

L'enveloppe de 70 M€ pourrait toutefois augmenter en cas de belle vente - Julian Draxler et Leandro Paredes semblent sur la liste des transferts, mais n'ont pas spécialement envie de quitter la Ville lumière - ou de victoire finale lors du Final 8 de Ligue des Champions. Un succès pourrait en effet être synonyme de rallonge. Mais avec des si...