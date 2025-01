Al Nasr Dubaï : ça avance pour Hakim Ziyech

C’est un dossier qui enflamme la presse turque depuis plusieurs semaines. Arrivé il y a deux ans en provenance de Chelsea, Hakim Ziyech pensait pouvoir se relancer du côté de Galatasaray. Mais après une première saison plutôt intéressante (23 matches, 8 buts, 4 passes décisives), l’international marocain a complètement disparu des radars au début de saison, au point de réclamer un départ dans les dernières heures du mercato estival. Un départ au Qatar qui n’avait pas abouti.

Depuis, le Marocain, qui traîne toujours une gêne au genou, n’a pas du tout réglé sa situation avec Galatasaray et compte toujours se trouver un point de chute. Selon nos informations, le club d’Al Nasr Dubaï, 5e du championnat des Émirats arabes unis, accélère les négociations avec l’ancien capitaine du Maroc. Les pensionnaires de l’Al Maktoum Stadium, qui comptent notamment Adel Taarabt et Manolo Gabbiadini, espèrent finaliser la transaction rapidement. Pour rappel, d’après nos indiscrétions, Galatasaray est prêt faciliter son départ (contrat jusqu’en juin 2025) pour s’en séparer plus facilement.