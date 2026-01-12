Nantes recrute Ibrahima Sissoko

Le FC Nantes tient sa troisième recrue hivernale. Après les arrivées de Deiver Machado (Lens) et de Rémy Cabella (Olympiakos), les Canaris accueillent le milieu malien Ibrahima Sissoko. L’ex-joueur de Bochum (2. Bundesliga) a été transféré pour environ 2 M€.

La suite après cette publicité

« Le milieu défensif malien rejoint les rangs Jaunes et Verts et devient officiellement Nantais. En provenance de Bochum, Ibrahima Sissoko s’est engagé avec le FC Nantes jusqu’en 2028 », peut-on lire sur le communiqué publié par le club des bords de l’Erdre.