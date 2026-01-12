Menu Rechercher
Commenter
Officiel Ligue 1

Nantes recrute Ibrahima Sissoko

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Ibrahima Sissoko avec Strasbourg @Maxppp

Le FC Nantes tient sa troisième recrue hivernale. Après les arrivées de Deiver Machado (Lens) et de Rémy Cabella (Olympiakos), les Canaris accueillent le milieu malien Ibrahima Sissoko. L’ex-joueur de Bochum (2. Bundesliga) a été transféré pour environ 2 M€.

La suite après cette publicité
FC Nantes
En provenance de Bochum, Ibrahima Sissoko s’est engagé avec le FC Nantes jusqu’en 2028.

Bienvenue Ibrahima ! 👊
Voir sur X

« Le milieu défensif malien rejoint les rangs Jaunes et Verts et devient officiellement Nantais. En provenance de Bochum, Ibrahima Sissoko s’est engagé avec le FC Nantes jusqu’en 2028 », peut-on lire sur le communiqué publié par le club des bords de l’Erdre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nantes
Bochum
Ibrahima Sissoko

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nantes Logo Nantes
Bochum Logo Bochum
Ibrahima Sissoko Ibrahima Sissoko
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier