JT Foot Mercato : l'AS Roma a bouclé un mercato de folie !

L'AS Roma achève son œuvre

Rome, la ville éternelle, brille de mille feux. Et pas uniquement en raison de ses innombrables beautés architecturales. Un autre bâtisseur achève un travail titanesque, et c'est José Mourinho. L'entraîneur portugais se construit un effectif redoutable. Georginio Wijnaldum sera la 5ème recrue sur ce mercato ! Le club de la Louve a déjà engagé librement le gardien de but serbe de 22 ans Mile Svilar. Le latéral Zeki Celik a été vendu par le LOSC aux Romains contre 7 M€, jusqu’en 2026. José Mourinho a aussi fait venir gratuitement l’un de ses chouchous, après Chelsea et Manchester United, Nemanja Matic. Et on est obligé de parler de Paulo Dybala, c’est le gros coup de l’été en Italie. La Roma a aussi tenu à garder ses jeunes pépites cet été. La Louve a blindé Gianluca Mancini. Le défenseur central de 26 ans a prolongé jusqu'en 2027. Et ce n'est pas fini puisque Andrea Belotti, Eric Bailly ou encore Dan-Axel Zagadou sont annoncés dans le viseur romain.

L'ultimatum donné à Frenkie de Jong

Le temps presse, l’affaire Frenkie de Jong doit absolument être réglée avant la fin de la semaine prochaine. Les Blaugranas ne peuvent toujours pas inscrire Robert Lewandowski, Jules Koundé, Raphinha, Franck Kessié ou encore Andreas Christensen. Ils ont besoin d’argent et vite. Du coup, dans cette optique, Sport nous apprend ce vendredi que les hautes sphères barcelonaises ont décidé de placer l’international oranje au pied du mur. Et la donne est simple : soit l'ancien milieu de terrain de l'Ajax accepte de baisser son salaire et poursuit alors son aventure en Catalogne, soit il refuse et devra alors négocier avec Manchester United ou Chelsea, ses deux principaux prétendants. Il a moins de 7 jours pour se décider.

Les officiels du jour

Gros coup réalisé par Chelsea avec l'annonce du transfert de Marc Cucurella. Le latéral gauche formé au Barça signe finalement à Chelsea, en provenance de Brighton contre un chèque d'environ 62 millions d'euros. L’Ajax s’offre le premier joueur italien de son histoire ! Le club d’Amsterdam a annoncé avoir trouvé un accord avec Pise, pensionnaire de Serie B, pour son attaquant espoir de 20 ans Lorenzo Lucca. Alassane Pléa a finalement décidé de prolonger son contrat avec le Borussia Mönchengladbach jusqu'en 2025. Riqui Puig quitte le FC Barcelone pour la MLS ! Xavi ne comptait pas sur lui dès et l’a placé dans les indésirables à vendre cet été. Mission accomplie, puisque le Barça et le LA Galaxy sont tombés d'accord sur le transfert du joueur de 22 ans, les culés se réservant un droit de rachat et 50% en cas d'une future vente.