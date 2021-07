Atlético : Liverpool passe la seconde pour Saul Ñiguez

La suite après cette publicité

C'est le moment des annonces du côté de l'Atlético de Madrid. En effet, ce jeudi, les Colchoneros ont annoncé la prolongation de leur entraîneur, Diego Simeone, jusqu'en 2024. Mais cela pourrait avoir un autre impact. Cette saison, Saul Ñiguez, le milieu de terrain espagnol, a perdu son statut d'incontournable, qu'il avait pourtant durement acquis.

Par conséquent, As expliquait qu'il se posait beaucoup de questions et, qu'au final, il avait décidé de quitter son club formateur. À 26 ans, il est déjà à un tournant de sa jeune carrière. Il y a quelques semaines, on annonçait une offre du Bayern Munich, mais il semble qu'il ne rejoindra pas les champions d'Allemagne en titre cette saison.

Est-ce que 40 M€ vont suffire ?

Mais alors où peut-il bien atterrir ? La Premier League est une destination possible, surtout quand on sait que les clubs anglais ont des fonds, mais que pour l'instant, ils ne bougent pas vraiment. Manchester United semblait sur les rangs, d'autant qu'il risque de perdre Paul Pogba, pisté par le PSG comme nous vous le révélions. Mais, c'est un autre grand d'Angleterre qui bouge.

Selon les informations d'As, Liverpool est en train de se préparer à formuler une offre de 40 millions d'euros pour le récupérer. Sa clause est de 150 M€, mais les Matelassiers sont prêts à accepter une offre entre 35 et 50 M€. Liverpool aimerait le récupérer afin de remplacer Georginio Wijnaldum, parti en fin de contrat au Paris SG.