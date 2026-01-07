Menu Rechercher
Trophée des Champions

Le Trophée des Champions sera retransmis en Italie avec une IA en commentateur

Par Valentin Feuillette
1 min.
Luis Enrique @Maxppp
PSG Marseille

Excellente nouvelle pour les supporters français installés en Italie. La Supercoupe de France 2026, programmée jeudi au stade international Jaber Al-Ahmad de Koweït City (coup d’envoi à 19 heures), marquera une première historique pour le football européen. La rencontre, qui opposera le Paris Saint-Germain à l’Olympique de Marseille, sera en effet le premier match à proposer un commentaire en direct traduit par intelligence artificielle. Les téléspectateurs italiens pourront suivre l’événement sur Ligue 1+, la chaîne officielle de la LFP, avec un commentaire initialement réalisé en français puis instantanément traduit.

Au-delà de cet événement, Ligue 1+ sera accessible en Italie dès la fin du mois de septembre 2025. La plateforme proposera l’intégralité des rencontres de Ligue 1 ainsi qu’un large éventail de contenus exclusifs, dont la diffusion du Clasico PSG-OM. Ce dispositif est rendu possible grâce au partenariat avec Camb.AI, spécialiste de la traduction automatique. Les résidents italiens auront ainsi la possibilité de s’abonner et d’accéder à l’ensemble des programmes, y compris les matchs en direct, directement depuis l’Italie via le site officiel plus.ligue1.com.

