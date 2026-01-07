Le Trophée des Champions sera retransmis en Italie avec une IA en commentateur

Excellente nouvelle pour les supporters français installés en Italie. La Supercoupe de France 2026, programmée jeudi au stade international Jaber Al-Ahmad de Koweït City (coup d’envoi à 19 heures), marquera une première historique pour le football européen. La rencontre, qui opposera le Paris Saint-Germain à l’Olympique de Marseille, sera en effet le premier match à proposer un commentaire en direct traduit par intelligence artificielle. Les téléspectateurs italiens pourront suivre l’événement sur Ligue 1+, la chaîne officielle de la LFP, avec un commentaire initialement réalisé en français puis instantanément traduit.

Au-delà de cet événement, Ligue 1+ sera accessible en Italie dès la fin du mois de septembre 2025. La plateforme proposera l’intégralité des rencontres de Ligue 1 ainsi qu’un large éventail de contenus exclusifs, dont la diffusion du Clasico PSG-OM. Ce dispositif est rendu possible grâce au partenariat avec Camb.AI, spécialiste de la traduction automatique. Les résidents italiens auront ainsi la possibilité de s’abonner et d’accéder à l’ensemble des programmes, y compris les matchs en direct, directement depuis l’Italie via le site officiel plus.ligue1.com.