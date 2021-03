PSG : Jérôme Rothen est confiant face au Bayern Munich

La suite après cette publicité

Lors du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a hérité du tenant du titre, le Bayern Munich. Un adversaire coriace et redoutable que devra réussir à battre le club de la capitale pour rêver un peu plus de la Coupe aux grandes oreilles. Si pour beaucoup, le Bayern Munich fait office de grand favori pour cette confrontation, d’autres pensent que le PSG a toutes ses chances.

Jérôme Rothen, consultant pour RMC, estime que les Parisiens peuvent rivaliser avec les Bavarois. « Tout dépendra de Neymar et de la capacité de Mbappé à être performant et efficace. Neymar n’avait pas été bon en finale. Il s’est mis une pression incurable. Et puis surtout Verratti. Verratti était blessé à Lisbonne. Il était revenu en fin de match sur la demie... Si Verratti et Neymar sont en forme, je suis sûr que le PSG fera match avec le Bayern. Même s’il y a des interrogations et des doutes, on peut s’imaginer qu’ils arrivent à faire un grand match à Munich », a-t-il expliqué.