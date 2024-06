Tottenham : Heung-min Son s’exprime après le dérapage raciste de Rodrigo Bentancur

La polémique était partie d’une conversation entre Rodrigo Bentancur et un journaliste. Le journaliste lui demande un maillot : « pouvez-vous me procurer le maillot du Coréen ?», ce à quoi Bentancur demanda « Son ? » et le journaliste lui répondit « ou n’importe quel autre champion ?». Le milieu de terrain dérape et lui a répondu : « ou n’importe quel cousin de Sonny, ils se ressemblent tous plus ou moins !». Une réponse auquel le journaliste a acquiescé… La polémique a enflé et des associations contre le racisme se sont emparées du sujet. L’Uruguayen s’est ensuite excusé envers son coéquipier. Heung-min Son et Tottenham ont tenu à s’exprimer aujourd’hui.

« J’ai parlé avec Lolo. Il a fait une erreur, il le sait et s’est excusé. Lolo n’aurait jamais l’intention de dire quelque chose de blessant. Nous sommes des frères et rien n’a changé du tout. Nous avons dépassé cela, nous sommes unis, et nous serons de retour ensemble en pré-saison pour nous battre pour notre club en tant qu’un seul homme », a-t-il voulu communiquer après la polémique. Le club aussi s’est exprimé en soutien en leur capitaine Heung-min Son : « nous soutenons pleinement le fait que notre capitaine Sonny estime qu’il peut tirer un trait sur l’incident et que l’équipe peut se concentrer sur la nouvelle saison à venir ».