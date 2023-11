Mercato : les tops de Ligue 1

Après les recrues les moins efficaces de ce début de saison, place aux tops de ce mercato estival. Après 12 journées, soit plus d’un tiers de notre championnat, un premier bilan peut être effectué. Forcément, à quelques exceptions prêtes qui existent, il faut regarder vers le haut du classement, à commencer par le leader, le PSG. Lucas Hernandez (11 matchs, 772 minutes, 1 passe décisive) a coûté 45 M€ et il pouvait y avoir des craintes quant à son état physique, lui qui se remettait d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, mais il a su verrouiller le couloir gauche de la défense parisienne.

Parmi ses coéquipiers, on peut également citer Manuel Ugarte et Kang-In Lee. Même s’il connaît un léger contre-coup en ce moment et un prix à 60 M€, le premier a réalisé de très bons débuts (8 matchs, 626 minutes). Le second a une courbe inverse. D’abord cantonné à un rôle de remplaçant, puis blessé et enfin absent en raison des Jeux asiatiques où il a triomphé avec la Corée du Sud, le milieu offensif est doucement en train de s’imposer (6 matchs, 436 minutes, 1 but et 1 passe) et de justifier son transfert à 22 M€. À Nice aussi, on aime les bonnes pioches. Morgan Sanson avait déjà prouvé lors de son prêt à Strasbourg qu’il avait de beaux restes. Le milieu de terrain est en train de le montrer aussi sur la Côte d’Azur (12 matchs, 839 minutes) à l’occasion de ce prêt avec option d’achat. Il peut également compter sur Jérémie Boga, recruté à prix d’or (18 M€) mais déjà déterminant sur son côté gauche (10 matchs, 619 minutes, 2 buts et 1 passe décisive).

De bonnes surprises à Reims, Le Havre, Montpellier…

Juste à côté, à Monaco, le recrutement de Denis Zakaria s’avère être une bonne chose, lui qui est arrivé en provenance de la Juventus contre 20 M€. En défense centrale ou au milieu de terrain, le Suisse rayonne depuis le début de la saison et est indiscutable (10 matchs, 817 minutes, 1 but). Quand il s’agit d’aller faire son recrutement au Portugal, le LOSC flaire souvent les bons coups. C’est encore le cas avec le transfert de Tiago Santos pour 5 M€ (9 matchs, 644 minutes). Reims a quant à lui fait de la Belgique son terrain de chasse favori. L’actuel 5e de Ligue 1 est allé chercher Teddy Teuma à l’Union Saint-Gilloise pour 4,5 M€. Le milieu de terrain est devenu le maître à jouer de son équipe en quelques rencontres seulement (10 matchs, 701 minutes, 4 buts et 2 passes). Joseph Okumu évoluait lui à La Gantoise. Il a fallu une offre à 12 M€ pour convaincre le club belge de vendre le défenseur central qui monte en puissance depuis le début de saison (9 matchs, 750 minutes).

Si Le Havre réalise un très bon début saison, c’est aussi parce que Daler Kuzyaev a signé au club. Mieux encore, le Russe est arrivé libre et a déjà marqué deux fois en 12 matchs de Ligue 1 (995 minutes), s’affirmant que le facteur X de son équipe. Bradley Locko avait lui un avantage. Il connaissait le contexte brestois pour y avoir été prêté lors de la seconde partie de saison dernière. Il a fait le choix de poursuivre l’aventure en y signant pour 500 000 euros (11 matchs, 990 minutes, 1 passe). À Montpellier, on peut se targuer d’avoir fait venir Mousa Al-Tamari. En fin de contrat à Louvain, le Jordanien fait déjà des miracles (10 matchs, 819 minutes, 3 buts et 2 passes décisives) et forme un duo très efficace avec Akor Adams. Le Nigérian a été acheté 4,5 M€ à Lillestrøm mais il a déjà marqué 7 fois en championnat (11 matchs, 880 minutes). Enfin, Jake O’Brien est arrivé sur la pointe des pieds pour 1 M€ de Crystal Palace et avec pas mal de scepticismes. Pourtant, l’Irlandais s’affirme comme le défenseur le plus fiable de l’OL et surtout de Fabio Grosso (5 matchs, 450 minutes, 1 but).