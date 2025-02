Serge Aurier en discussion avec un club !

Libre depuis l’été dernier et son départ du Galatasaray, Serge Aurier continue depuis de s’entretenir du côté de Dubai en attendant la bonne opportunité. Le champion d’Afrique 2023 avec la Côte d’Ivoire intéresse un club et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit d’un club de MLS. Selon nos informations, le très expérimenté latéral droit de 32 ans pourrait, en effet, rebondir sur la Cote Ouest des États-Unis du côté de San Diego.

Une équipe qui va faire ses grands débuts en Major League Soccer cette saison et qui est déjà composée de nombreux joueurs venant du monde entier avec en tête de gondole l’ailier gauche mexicain Hirving Lozano, arrivé du PSV Eindhoven, ou encore l’ailier droit danois Anders Dreyer, recruté à Anderlecht. Les discussions sont en cours et l’ancien joueur du TFC, du RC Lens et du PSG devrait rapidement être fixé.