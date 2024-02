Liga : résilient, l’Atlético de Madrid accroche le Real Madrid sur le gong

Pour la communauté mondialisée du ballon rond, ce dimanche soir était LE rendez-vous à ne pas manquer. Outre les chocs OL-OM et Inter-Juventus, l’Espagne était également le théâtre d’un duel alléchant entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid. Déjà leaders du championnat, les Merengues ont conservé leur avance malgré leur match nul (1-1), résultat d’une rencontre galvaudée et pourtant longtemps maîtrisée. Si la première occasion franche de la rencontre était pourtant à mettre au crédit d’un ancien de la maison, Alvaro Morata, dont la frappe était finalement repoussée par Lunin (8e), c’était bien un invité surprise qui lançait les hostilités : Brahim Diaz.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Real Madrid 58 23 33 18 4 1 48 15 4 Atlético 48 23 20 15 3 5 45 25

Titularisé au pied levé pour remplacer Vinicius, touché à l’échauffement, l’Espagnol était à la conclusion d’une partie de billard et ajustait Oblak d’un plat du pied gauche (19e). Touchés mais pas abattus, les Colchoneros ripostaient quelques instants plus tard par l’intermédiaire de Stefan Savic (23e). Sur un centre au cordeau de Griezmann, le Monténégrin voyait sa tête flirter avec le poteau de Lunin, scotché sur sa ligne. Un simple feu de paille ? Certainement, puisque les situations les plus franches étaient ensuite à mettre à l’actif du Real Madrid. Vazquez, par exemple, avait la possibilité d’assommer les Colchoneros mais tournait autour du pot. Plutôt que de servir Bellingham, seul au point de penalty, le latéral optait pour l’option personnelle et voyait sa frappe mourir dans le petit filet extérieur d’Oblak.

Le Real Madrid gâche sa rencontre

Au retour des vestiaires, les joueurs de Diego Simeone étaient tout proches de doucher un Santiago-Bernabeu en fusion. Avec un Antoine Griezmann en début de chaîne, encore, Savic croyait égaliser de la tête mais se voyait finalement être signalé hors-jeu (48e). Plus renversants que dominateurs, les Colchoneros souffraient sur les incursions adverses pilotées par Bellingham et Valverde. On pensait d’ailleurs les joueurs de Carlo Ancelotti bénéficier de deux penaltys, l’un sur l’inoxydable Vazquez, accroché par Saul (53e), l’autre sur Bellingham, déséquilibré par Savic (60e), mais Sánchez Martínez ne bronchait pas.

Des espaces béants s’ouvraient toujours plus, Brahim Diaz et Valverde s’y engouffrant sans cesse. Le premier, l’un des meilleurs Madrilènes sur la pelouse ce soir, était d’ailleurs tout proche de s’offrir un doublé (70e). Electrique, déroutant, fantaisiste mais diablement efficace, l’ancien joueur de Manchester City laissait Hermoso sur le carreau, puis Witsel, mais sa frappe fuyait cette fois le poteau d’Oblak. Dans une fin de match relativement animée, c’était cette fois au tour de Griezmann de s’illustrer. A la réception d’un centre de Correa, le Français voyait sa madjer rebondir sur le torse de Lunin. Mais résilients, les Colchoneros égalisaient de façon inattendue grâce au flair de Marcos Llorente sur le gong (90+3e). Une micro-erreur d’inattention pour de maxi conséquences. Avec ce résultat, le Real Madrid (58 points) ne parvient pas à distancer Gérone (56 points). L’Atlético campe à la 4e position mais se rapproche du Barça.