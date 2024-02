Strasbourg : Patrick Vieira s’exprime sur le départ surprise de Matz Sels

Ce vendredi, le PSG s’est imposé sur la pelouse de Strasbourg en ouverture de la 20e journée de Ligue (1-2). Une victoire aux forceps pour le club de la capitale qui n’aura pas brillé face à des Alsaciens inspirés ce soir. Il s’agissait d’ailleurs du premier match du RCSA sans Matz Sels. Le gardien belge, arrivé en 2018 en Alsace, a rejoint Nottingham Forest dans les tout derniers instants du mercato hivernal. Ce vendredi, Alaa Bellaarouch a réalisé une très belle prestation malgré une grossière erreur qui lui a coûté un but.

Interrogé par Prime Vidéo à l’issue de cette défaite, Patrick Vieira, le coach strasbourgeois, s’est exprimé sur le départ surprise du gardien belge et est revenu sur la belle première de Bellaarouch : «le départ de Sels inquiétant pour le projet de Strasbourg ? Cela ne m’inquiète pas. Les supporters ne doivent pas l’être non plus. Mats Sels a été un grand joueur pour le Racing. Mais quand un club anglais vient pour lui et qu’il veut jouer en Angleterre, c’est dur de le retenir. C’est le métier qui est comme ça. Ca a été dur pour l’un de nos joueurs car il était l’un de nos leaders pendant tant d’années. On doit l’accepter même si cela a été compliqué. On le remercie pour tout ce qu’il a fait au club. Alaa a prouvé ce soir qu’il avait tout pour être le numéro 1.»