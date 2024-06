Manchester City prépare un nouveau contrat exceptionnel pour Phil Foden

Cette saison, Phil Foden (24 ans) a franchi un cap. En l’absence de Kevin De Bruyne, absent une grande partie de la saison en raison d’une longue blessure aux ischios-jambiers, l’international anglais est devenu un élément essentiel à Manchester City et aux yeux de Pep Guardiola. En Premier League, l’ailier a réalisé sa meilleure saison avec 19 buts et 8 passes décisives en 35 rencontres, alors qu’il a également inscrit cinq buts et délivré quatre assists lors de la dernière campagne de Ligue des Champions.

Des statistiques honorables pour l’international anglais. Prolongé par les Skyblues en 2022, Phil Foden est maintenant sous contrat jusqu’en 2027 mais face à l’intérêt de certains des plus grands clubs européens, Manchester City serait prêt à lui offrir un nouveau contrat en or avant le début de la saison prochaine. Selon The Sun et le Daily Mail, les Champions d’Angleterre sont prêts à lui offrir un contrat similaire à celui de Kevin De Bruyne et d’Erling Haaland.

Phil Foden, anglais le mieux payé de l’histoire ?

Ce contrat serait accompagné d’un salaire exceptionnel de 375 000 livres par semaine, soit 440 405 euros, et ferait de Phil Foden le joueur britannique le mieux payé de l’histoire. De plus, le gaucher d’1m71 serait prolongé de trois saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2030 où Phil Foden atteindra déjà ses 30 ans. Un véritable pont d’or offert par Manchester City afin de sécuriser l’avenir de son joueur, dont les prestations envient les plus grands clubs européens, dont le Real Madrid.

«Je n’ai jamais eu l’intention de partir de Manchester City. Je croyais ce que disait le manager. Je croyais au processus. Quand je ne jouais pas, je savais qu’il y avait des meilleurs joueurs. Plus je grandissais, plus le temps passait, et plus les opportunités sont arrivées», confiait récemment le joueur de la saison en Premier League, à propos de sa montée en puissance. Mais avant de discuter de ce nouveau contrat juteux, Phil Foden se prépare à disputer l’Euro 2024, avec les Three Lions.