Pierre-Emerick Aubameyang a vécu la meilleure période de sa carrière au Barça

En remontant le fil de sa carrière, Pierre-Emerick Aubameyang doit probablement être fier de ses accomplissements personnels, et ça s’entend. Passé par les plus gros clubs du continent, à savoir le Borussia Dortmund, Arsenal, le FC Barcelone ou encore Chelsea, l’international gabonais a (presque) réussi partout où il est passé. Mais manifestement, un club l’a marqué en particulier : le Barça.

Au cours d’un entretien avec Prime Video, le Gabonais s’est remémoré son passage en Catalogne : «je pense que j’ai passé les six meilleurs mois de ma carrière là-bas, a-t-il confié au moment de réécouter quelques extraits d’ambiance du Camp Nou. Franchement, je n’ai jamais autant apprécié jouer au football et aller à l’entraînement. Je vous dis la vérité, j’allais même m’entraîner les jours off. C’était incroyable.»