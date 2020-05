FFF : l'avertissement de Noël Le Graët aux clubs

Ces derniers jours, un homme a particulièrement tiré son épingle du jeu lors des négociations entres les différents acteurs du football français : Noël Le Graët. Le président de la Fédération Française de Football n'a pas hésité à monter au créneau pour siffler la fin de la récréation. L'intéressé se réjouit également de la décision de la LFP d'avoir opté pour le même système que la FFF pour le monde amateur, à savoir un système de quotients de points par matchs joués pour déterminer les classements définitifs de la Ligue 1 et de la Ligue 2.

Dans une interview accordée à Ouest-France, Noël Le Graët met cependant en garde les clubs qui compteraient un peu trop sur l'intervention financière de la FFF pour les soulager dans ce contexte sanitaire inédit. « Écoutez, l’argent n’est pas ma priorité aujourd’hui. Bien sûr que ça va être plus dur pour les clubs amateurs, et nous en sommes conscients (un fonds de solidarité supplémentaire va être mis en place et il s’ajoutera aux 86 M€ alloués au football amateur cette année). Mais ce qui est sûr, c’est que la Fédération française de foot n’est pas une banque, » a ainsi précisé Le Graët. Les présidents de clubs sont prévenus...