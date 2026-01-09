Arsenal : la nouvelle prestation cataclysmique de Viktor Gyökeres

Arsenal le voulait absolument et il a lutté plusieurs semaines pour trouver un accord avec le Sporting CP. Recruté finalement pour près de 73 M€, Viktor Gyökeres devait être la touche finale du onze composé par Mikel Arteta, l’homme capable de conclure les actions. Dans l’espoir d’être le Erling Haaland des Gunners. Mais le Suédois n’est pas le Norvégien et Arsenal l’apprend à ses dépens. Buteur à 5 reprises en Premier League et 2 fois en Ligue des Champions, Gyökeres a erré comme une âme en peine face à Liverpool jeudi soir.

Le bilan est famélique : 8 ballons touchés, dont un au coup d’envoi, en 64 minutes de jeu. Soit son plus faible total dans un match où il a joué au moins 20 minutes. Sept de ces touches de balle ont eu lieu en première mi-temps, et il n’a pas touché le ballon entre la 11e et la 40e minute… « Viktor Gyökeres reste la plus grande source de frustration pour Arsenal, et les doutes ressurgissent après le match nul contre Liverpool », écrit ainsi le Daily Mirror ce matin. En manque de confiance, il recule un peu pour toucher le ballon mais était introuvable sur les centres.

Comment le relancer ?

Après la rencontre, le consultant Gary Neville n’a pas cherché à sauver l’attaquant. « Ce n’est pas une surprise. Gyökeres n’a pas été efficace de toute la soirée et n’a rien apporté. Il y a ne pas être servi, et puis il y a s’impliquer dans le jeu et en faire plus, et il doit en faire plus. » Une remarque qui rappelle certains reproches faits à Haaland lors de sa première saison avec Manchester City. Mais le Norvégien était sacrément plus efficace face au but.

Voilà Gyökeres mal embarqué pour la fin de saison. Gabriel Jesus retrouve peu à peu sa forme, et Kai Havertz se rapproche d’un retour sur les terrains. La concurrence va-t-elle l’achever ou le relancer ? « Mikel Arteta doit le ménager », pense The Sun. « Son dernier but, toutes compétitions confondues, inscrit dans le jeu, remonte au 1er novembre. Viktor Gyökeres pose un réel problème à Arsenal. » Il devait pourtant être la solution.