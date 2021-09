Inter - Real Madrid : les compositions sont tombées

La Ligue des Champions reprend ses droits pour l'Inter Milan et le Real Madrid ce mercredi. Les deux cadors européens croisent le fer dans un duel fort séduisant. A domicile, les Lombards optent pour un 3-5-2 avec Samir Handanovic dans les cages. Devant lui, Milan Skriniar, Stefan De Vrij et Alessandro Bastoni forment la charnière tandis que Matteo Darmian et Ivan Perisic assurent les rôles de pistons. Nico Barella, Marcelo Brozovic et Hakan Çalhanoğlu se retrouvent dans l'entrejeu tandis que Lautaro Martinez et Edin Dzeko sont associés devant.

De son côté, le Real Madrid s'articule en 4-3-3 avec Thibaut Courtois comme dernier rempart derrière Dani Carvajal, Nacho Fernandez, Eder Militão et David Alaba. Le milieu est constitué de Luka Modric, Federico Valverde et Casemiro alors que Lucas Vazquez et Vinicius Junior prennent les couloirs. Enfin, Karim Benzema est positionné en pointe

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Inter Milan : Handanovic - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Darmian, Barella, Brozovic, Çalhanoğlu, Perisic - Dzeko, Martinez

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Nacho, Militão, Alaba - Modric, Casemiro, Valverde - Vazquez, Benzema, Vinicius