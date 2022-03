PSG : Nasser Al-Khelaïfi n'est pas encore menacé mais...

Humilié lors du huitième de finale retour face au Real Madrid (1-3) et éliminé de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain se devra de relever la tête, ce dimanche à 13 heures, face aux Girondins de Bordeaux à l'occasion de la 28ème journée de Ligue 1. Une rencontre qui s'annonce d'ores et déjà pour les Parisiens qui devront, à coup sûr, faire face à une réticence extrême de leurs propres supporters... Un contexte délicat et un vestiaire au bord de l'implosion qui interrogent forcément sur les responsables de ce cuisant échec.

La suite après cette publicité

Dans cette optique, RMC Sport indique, ce dimanche matin, qu'une réflexion est, à ce jour, engagée sur les changements à effectuer. Le média précise qu'aucune décision ne sera prise dans la précipitation. Concernant le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, les plus hauts placés ne prévoient pas, pour l'heure, de se passer de ses services. Indiquant notamment que le boss parisien a beaucoup délégué ces dernières années au club de la capitale et qu’il ne doit pas être tenu comme le principal responsable de l’élimination. Mais on le sait, dans le football, tout va très vite et en cas de nouvelle défaite face aux Girondins, les choses pourraient très rapidement tourner au vinaigre pour les dirigeants actuels de ce club...