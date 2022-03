Le vestiaire du PSG est en train d'imploser !

La suite après cette publicité

Qu'elle a fait mal cette défaite. Forcément, l'élimination contre le Real Madrid est avant tout un énorme échec sportif pour le club de la capitale, qui devra donc attendre pour espérer remporter cette Ligue des Champions tant désirée. Elle remet aussi en question l'avenir de certaines personnes au sein du club, Leonardo en tête de liste, alors que le sort de Mauricio Pochettino semble lui déjà scellé. Mais pas que.

Comme l'indique l'Equipe, c'est très tendu en interne en ce moment, avec un vestiaire en train d'exploser. Dans les heures qui ont suivi la défaite à Madrid, Marquinhos a ainsi été remis en question par ses partenaires. Ces derniers estiment que le Brésilien n'est pas un leader et que sa fragilité dans les moments tendus du match a énormément pesé.

L'attitude de Neymar passe mal

Lionel Messi et Neymar, qui bénéficieraient de certains privilèges et avantages (surtout dans le cas de l'Argentin) ont aussi déçu leurs partenaires. Le comportement du Brésilien dans les heures qui ont suivi, avec des publications sur les réseaux sociaux, n'ont pas été appréciés par beaucoup de joueurs de l'équipe. Le journal cite aussi une source du club : « au PSG, on est très exigeants avec certains salariés travaillant pour l'équipe, mais on ne l'est pas assez avec les principaux, c'est-à-dire les joueurs ».

« Est-ce que vous avez vu un match complet du PSG cette saison ? Non. Donc est-ce qu'on peut être surpris ? », aurait de son côté lâché un joueur titulaire étranger de l'équipe, dont le nom n'est pas dévoilé, à des proches. Un manque de sérieux qui agace la direction, qui pointe du doigt un groupe surprotégé. Une chose est sûre, l'ambiance n'est pas à la fête à Paris en ce moment...