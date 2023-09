Sergio Ramos déjà cambriolé à Séville

La suite après cette publicité

Le genre d’histoire qui devient monnaie courante dans le monde du football. Alors que le FC Séville a été accroché par le RC Lens (1-1) en ouverture de la Ligue des champions, Sergio Ramos a été victime d’un cambriolage mercredi dernier révèle Estadio Deportivo. Les cambrioleurs ont profité de l’absence du défenseur espagnol pour s’introduire dans sa résidence la plus connue, «la Finca La Alegria», située en périphérie de Séville.

Le média andalou rapporte que ses quatre enfants et leurs nourrices étaient présents au moment des faits contrairement à sa femme, Pilar Rubio, absente pour raisons professionnelles. Le système de sécurité aurait été neutralisé par les malfaiteurs et des bijoux, des vêtements ainsi que de l’argent liquide ont été dérobés pour un préjudice important. Toutefois, les enfants et leurs nourrices seraient sains et saufs tandis que la police a procédé à l’ouverture d’une enquête. L’Espagnol vient donc s’ajouter à la longue liste des joueurs cambriolés ces dernières années.