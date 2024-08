Le plan astucieux du FC Barcelone pour blinder l’un de ses cracks

Cet été, le FC Barcelone est dans une position délicate. Hormis l’arrivée de Dani Olmo, le club catalan ne traverse pas un mercato aisé avec plusieurs déconvenues financières. Sur le terrain, les Blaugranas réussissent pourtant leur début de saison. Victorieux à Valence la semaine passée, les hommes d’Hansi Flick ont réussi à se sortir du piège Bilbao indemne ce samedi (2-1). Sur le pré, un joueur brille : Marc Bernal. Titulaire au milieu de terrain depuis le début de cette cuvée, le joueur de 17 ans crève l’écran et s’est sûrement assuré une place dans la rotation du coach allemand pour le reste de l’année.

Forcément, avec une telle pépite dans son effectif, les dirigeants catalans aspirent à le conserver le plus longtemps possible. Ainsi, Mundo Deportivo nous informe que le Barça a un plan intelligent pour repousser un maximum ses courtisans. Encore mineur, il a paraphé cet été un contrat qui le lie au club jusqu’en 2026. Disposant d’une clause libératoire de 20 millions d’euros, cette dernière serait alors évolutive. Selon le média ibérique, cinq millions de plus seront ajoutés pour les cinq premiers matches, cinq autres (30) pour les dix suivants et cinq autres (35) pour les quinze suivants, avec des matches d’une durée minimale de 45 minutes.