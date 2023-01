Galatasaray prépare une offre XXL pour Mauro Icardi

La suite après cette publicité

L’aventure de Mauro Icardi en Turquie prend une tournure très positive, et pour tout le monde. L’Argentin n’a certes pas beaucoup joué depuis qu’il a été officiellement prêté par le PSG à Galatasaray (seulement 7 matchs de championnat pour 5 titularisations) mais il est d’une efficacité redoutable. Décisif sans marquer lors de son premier match à la mi-septembre, il a déjà trouvé le chemin des filets à 5 reprises, soit un but toutes les 95 minutes, en plus d’avoir délivré 4 passes décisives.

Encore mieux pour se faire adopter des supporters de Galatsaray, il a été buteur lors de tous les derbys, contre Istanbul Başakşehir, et surtout face à Besiktas (doublé) puis le week-end dernier contre Fenerbahçe (14 minutes sur le terrain pour une passe et un but). Forcément, Icardi a déjà une place de choix dans les travées du Nef Stadium. Lui-même a retrouvé un certain équilibre, d’autant que son club est l’actuel leader de la Süper Lig avec 4 points d’avance sur le voisin Fenerbahçe.

Galatasaray veut maintenant garder Mauro Icardi !

Galatasaray veut le recruter définitivement

«Je suis très heureux parce que j’ai marqué. C’est normal, c’est mon devoir d’attaquant. D’un autre côté, je suis heureux parce que l’équipe a gagné avec bonheur. Quand je suis venu en Turquie, ils m’ont dit que c’était le match le plus important. Nous sommes heureux d’avoir gagné. Je suis venu ici en nourrissant ce sentiment. Mes coéquipiers sont également très heureux, je suis heureux pour eux aussi. Nous faisons une belle fête ensemble en ce moment», assurait le héros du soir après le derby.

Classement général Süper Lig # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 1 Galatasaray 39 17 12 3 2 32 13 19 2 Fenerbahce 35 17 11 2 4 42 20 22 3 Basaksehir 34 17 10 4 3 27 18 9 4 Demirspor 30 17 8 6 3 33 18 15 5 Besiktas 29 16 8 5 3 30 20 10 6 Trabzon 29 17 8 5 4 25 25 0 7 Konyaspor 27 17 6 9 2 23 16 7 8 Alanya 24 18 6 6 6 30 31 -1 9 Kayseri 23 17 7 2 8 24 24 0 10 Fatih 20 17 5 5 7 36 35 1 11 Gaziantep FK 19 17 4 7 6 23 24 -1 12 Ankaragücü 19 17 5 4 8 22 26 -4 13 Giresun 19 17 5 4 8 16 26 -10 14 Kasımpaşa 18 17 5 3 9 18 29 -11 15 Antalyaspor 17 16 5 2 9 20 27 -7 16 Hatay 17 17 4 5 8 15 29 -14 17 Sivasspor 15 17 3 6 8 18 24 -6 18 Ümraniye 14 17 3 5 9 21 30 -9 19 İstanbulspor 12 17 3 3 11 16 36 -20 Voir le classement complet

Icardi ne pouvait rêver mieux, lui qui sort d’une saison très compliquée avec le PSG entre méforme physique, vie privée toujours instable avec sa femme et agent Wanda Nara, et un club qui ne voulait plus de lui. Seulement prêté par l’écurie française, qui prend tout de même en charge la très grande majorité de son salaire (Galatasaray finance 750 000 euros sur les 6,75 millions d’euros du salaire annuel), il se pourrait bien qu’il reste un peu plus longtemps sur les rives du Bosphore.

Galatasaray souhaite conserver le buteur de 29 ans pour la saison prochaine. D’après les informations publiées par Fanatik ce vendredi, le club stambouliote a préparé une enveloppe de 15 M€ pour le recruter définitivement. Il deviendrait alors l’une des recrues les plus chères de l’histoire de la Süper Lig. Ça serait également une véritable aubaine pour le PSG, qui se débarrasserait définitivement d’un joueur acheté 50 M€ à l’Inter à l’été 2020 (après une saison en prêt). Tout le monde y trouverait son compte.