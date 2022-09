La folle première de Mauro Icardi avec Galatasaray

La suite après cette publicité

Mauro Icardi (29 ans) n'a pas mis longtemps à faire parler de lui à Galatasaray. Prêté par le PSG avec option d'achat depuis le 8 septembre dernier, soit dans les dernières heures du mercato en Turquie, l'Argentin effectuait sa première apparition sous ses nouvelles couleurs hier soir lors de la 7e journée de championnat. Entré à l'heure de jeu, il a fait parler de lui en bien et en mal. Enfin, ça dépend du point de vue.

Remplaçant de Bafé Gomis, alors que le score était encore de 1-1 à domicile contre Konyaspor, l'attaquant n'a pas mis longtemps à se mettre en évidence. 20 minutes plus tard, il est à la lutte dans la surface avec son adversaire direct pour réceptionner un centre venu de la gauche. Il a un temps d'avance, obligeant son vis-à-vis à commettre une erreur fatale.

Icardi à l'origine d'un but et de l'expulsion du gardien adverse

Ne pouvant rattraper son temps de retard sur le numéro 99 stambouliote, Calvo se jette et expédie le ballon dans son propre but, sans quoi l'avant-centre aurait probablement fini le travail. Les nouveaux partenaires d'Icardi s'empressent de féliciter leur héros, celui qui est en train d'offrir le but de la victoire. Sa soirée n'était pas encore terminée car quelques instants plus tard, il fût à nouveau au centre de l'attention.

Ibrahim Sehic, le gardien de Konyaspor, capte un corner tiré par Léo Dubois et se heurte à un joueur adverse. Il s'écroule, puis se relève et provoque la chute d'un joueur de Galatasaray. Icardi vient alors s'interposer, provoquant un début d'échauffourée avec le portier serbe. Sauf que ce dernier avait déjà pris un avertissement. Après que les esprits se soient calmés, l'arbitre décidait d'infliger un jaune à chacun, expulsant donc Sehic. Icardi aura provoqué un but et un rouge en 30 minutes pour sa première. De quoi se mettre ses nouveaux supporters dans la poche !