Galatasaray veut maintenant garder Mauro Icardi !

La suite après cette publicité

Le 8 septembre dernier, le Paris Saint-Germain se débarrassait in extremis de celui qui était devenu un poids, avec ou sans mauvais jeu de mots, pour l'équipe. Mauro Icardi, qui n'avait plus joué depuis le 17 avril 2022 et une petite minute en fin de match face à l'OM, a rejoint Galatasaray sous la forme d'un prêt. L'Argentin, embringué dans une affaire de cœur aux multiples rebondissements avec sa femme Wanda Nara, avait-il encore le moindre attrait pour le football ?

Ce n'était désormais plus le problème du PSG, mais bien celui du club stambouliote. Les premiers échos ne laissaient pas vraiment penser à un rebond et un premier écart extra-sportif était vite relayé. Début octobre, Icardi n'était pas inscrit sur la feuille de match après une escapade argentine dans le but de reconquérir Wanda Nara... Le 23 octobre, un ami d'Icardi expliquait même qu'il était possible que le prêt soit interrompu, après 2 matches joués seulement en un mois et demi.

Galatasaray prêt à négocier un transfert

Mais depuis, l'attaquant de 29 ans redresse la barre. Avec quatre titularisations consécutives en Süper Lig, il a trouvé enfin un peu de régularité. Et il se montre à nouveau décisif, à l'image de son doublé inscrit lors du bouillant derby face au Besiktas (victoire 2-1). Le voilà donc à 3 buts depuis son arrivée, et il se fait sa place malgré un secteur offensif complet (Seferovic, Mertens, Gomis). À tel point que le président de Galatasaray Dursun Özbek a évoqué le joueur argentin avec des mots flatteurs.

« Galatasaray a fait du prêt d'Icardi un véritable succès. Le PSG paie une très grande partie de son salaire. Son coût salarial pour Galatasaray est de 750 000 euros. Il s'est également adapté très rapidement à l'équipe. Je ne pense pas que son club voudra le vendre. Il ne suffit pas que Galatasaray veuille le transférer. Il est un footballeur accompli. En fonction des conditions économiques de Galatasaray ce jour-là et de la demande en face, Galatasaray effectuera le transfert s'il y a harmonie entre les deux », a-t-il lancé lors du forum économique du football mondial. Une manière de déjà mettre la pression sur le PSG et le futur tarif réclamé.