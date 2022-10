Galatasaray : Mauro Icardi bientôt viré ?

Rien ne va plus chez Mauro Icardi. Prêté par le PSG en Turquie à Galatasaray pour une saison afin de se relancer, le terrain n'a plus l'air d'être la préoccupation favorite de l'attaquant argentin de 29 ans actuellement, au vu de ses histoires conjugales. Il a disputé seulement deux matchs de Süper Lig cette saison pour un but.

Le club stambouliote est en colère. Son ami artiste argentin Juan Etchegoyen, a lâché une bombe auprès de Mitre Live : « Mauro ne sait plus quels mots employer. Il est en colère et triste à la fois. Galatasaray n'est pas content de ce que fait l'attaquant, qui risque ainsi de mettre fin à sa carrière plus tôt que prévu ».