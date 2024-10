Warren Zaïre-Emery veut s’imposer en Equipe de France

Warren Zaïre-Emery s’est rapidement imposé comme l’un des piliers du Paris Saint-Germain à seulement 18 ans. Mais en Équipe de France, le jeune milieu de terrain peine encore à gratter de précieuses minutes de jeu. Interrogé par Téléfoot sur le sujet, le joueur a expliqué son point de vue. « C’est à moi d’élever mon niveau, de me redonner confiance pour que je sois meilleur. Il y a les meilleurs joueurs à chaque poste. Il faut tout de suite voir plus vite, jouer plus vite. C’est plus costaud, plus physique, explique Warren Zaïre-Emery. Ce sont toutes ces choses-là qui font qu’il faut élever son niveau. Je suis prêt pour ça».

Il est également revenu sur sa première sélection en novembre 2023. Un souvenir important pour lui, même s’il a été teinté d’une malheureuse blessure. «Franchement, c’était un très beau souvenir, même s’il y a eu la blessure juste après. Ça a été un moment assez compliqué. Je ne dirais pas que cela m’a stoppé dans ma lancée, mais cela m’a mis un coup. Aller vite faire les soins, revenir le plus vite possible parce qu’il y avait des échéances importantes avec le club», se souvient le joueur.