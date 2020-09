Ciprian Tatarusanu quitte l'OL pour l'AC Milan

Un an après être arrivé libre de tout contrat en provenance du FC Nantes, Ciprian Tatarusanu (34 ans) quitte l'OL. Le gardien de but retourne en Italie et plus précisément à l'AC Milan contre 500 000 €. Le transfert vient d'être officialisé.

Le Roumain aura disputé 8 matches avec les couleurs des Gones (6 en coupes et 2 en Ligue 1). Il connaît bien la Serie A pour avoir joué à la Fiorentina durant trois saisons. Chez les Rossoneri, il va endosser le rôle de doublure de Gianluigi Donnarumma.