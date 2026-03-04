Brésil : Neymar proche d’un retour face à la France

Depuis le début de la nouvelle saison du championnat brésilien, les performances de Neymar avec Santos sont scrutées avec grand intérêt. Il faut dire qu’à quelques mois de la Coupe du monde, l’ancienne star du PSG rêve toujours de faire un come-back avec la sélection brésilienne qu’il n’a plus connu depuis un moment.

Et ce mercredi, le quotidien brésilien UOL explique que Carlo Ancelotti pourrait bien appeler Neymar pour les matches face à la France et la Croatie. Des sources internes à la Seleçao expliquent que le numéro 10 a des chances de convaincre Ancelotti s’il enchaîne les matches surtout depuis la blessure de Rodrygo et celle de Estevao. Alors qu’il revient bien physiquement, Neymar est désormais proche de faire un retour retentissant.