Liverpool : Adama Traoré priorité de Jürgen Klopp pour le mercato

L'an dernier, il alternait entre titulaire et remplaçant, cette fois-ci il est incontournable avec Wolverhampton. Adama Traoré réalise une saison pleine avec notamment 6 buts et 10 passes décisives en 43 matches. Si bien que de nombreuses grosses équipes sont sur les rangs afin de faire signer l'ailier espagnol de 24 ans. Parmi ces clubs, on retrouve Liverpool qui a particulièrement souffert contre l'ancien joueur de la Masia.

D'après The Sun, le coach des Reds, Jürgen Klopp est particulièrement séduit et souhaiterait l'attirer afin d'apporter un peu plus de concurrence en attaque. Ce serait même la priorité du technicien allemand. Lors de l'été 2018, il est arrivé contre 20 millions d'euros à Wolverhampton en provenance de Middlesbrough et coûterait désormais 67 millions d'euros. Liverpool est prévenu.