Mercato : ça se bouscule pour Adama Traoré

Outre le parcours exceptionnel de Leicester en Premier League cette année (3e avant l'arrêt du championnat), Wolverhampton a bien mené sa barque et se classe en sixième position, cela en plus d'être toujours qualifié en Ligue Europa où les Britanniques affrontent les Grecs de l'Olympiacos (1-1 à l'aller). Mais si les Loups sont si bien placés, c'est aussi parce qu'ils disposent de joueurs qui ont explosé cette saison.

Les deux attaquants, Raul Jimenez et Diogo Jota sont en forme, évidemment, mais que dire de la saison d'Adama Traoré ? Le dragster a joué quarante rencontres cette saison, toutes compétitions confondues, a marqué à six reprises délivrant au passage sept passes décisives. Le joueur formé au Barça a surtout fait sensation pour son physique sur-développé et pour sa rapidité de mouvements et de courses. Benjamin Mendy, qui avait eu tant de mal face à Traoré durant le Boxing Day, s'en souvient encore. Dès lors, rien d'étonnant à le voir caracoler en tête des meilleurs dribbleurs de la Premier League, et de loin.

Traoré ne dirait pas non au Real Madrid

Par conséquent, il attise les convoitises. Le Birmingham Mail fait la liste, en ce mercredi, de toutes les équipes qui le suivent. On y trouve les cadors de Premier League que sont Liverpool, Manchester City et Manchester United et il se murmure qu'en Espagne, du côté du club où il a été formé, le FC Barcelone, mais aussi le Real Madrid, on un œil sur le natif de L'Hospitalet de Llobregat.

Voici ce que l'ailier de 24 ans avait d'ailleurs déclaré : « être en Europe est une nouvelle étape pour nous et les physiothérapeutes travaillent incroyablement dur pour assurer notre récupération. Les offres de Madrid ou du Barça viendront quand elles arriveront, mais ma mentalité est de continuer à grandir en tant que joueur. Ce ne serait pas un problème pour moi (si Madrid appelait, ndlr), je ne ferme ma porte à rien ». Le monde est prévenu.