Équipe de France : les drôles de raisons qui expliquent la méforme de Kylian Mbappé

La manière de gagner des Bleus est-elle vraiment importante ? C’est un débat qui divise clairement, comme le montre notre sondage publié hier, où 51% des votants estiment que oui, la beauté et le spectacle sont importants, alors que 49% de nos lecteurs indiquent que pour eux, seul le résultat compte. Quoi qu’il en soit, pendant ce parcours tricolore en terres allemandes, les soucis ne semblent pas uniquement collectifs…

Si l’équipe peine à proposer du jeu et à marquer, c’est aussi parce que certaines individualités ne sont pas au niveau attendu. C’est le cas de Kylian Mbappé, qui est clairement en-dessous sur cet Euro. Il n’a marqué qu’un but, sur pénalty face à la Pologne, et sort de prestations assez quelconques dans les deux matchs couperets disputés face à la Belgique et le Portugal. Le nouveau joueur du Real Madrid semble aussi un peu emprunté sur le plan physique, comme il l’a lui-même confirmé. Comment expliquer cette méforme ?

Il est touché par les élections

Le Parisien apporte plusieurs éléments de réponse dans son édition de dimanche. Sa préparation pour cet Euro n’a pas été idéale, dans la mesure où il a commencé le stage tricolore avec un mal de dos qui l’a empêché d’être à 100%. Le 5 juin, il y a eu ce coup au genou en amical contre le Luxembourg, et il n’a pas démarré l’Euro en pleine possession de ses moyens physiques. Vient ensuite ce premier match contre l’Autriche et ce nez fracturé, qui, en plus de l’handicaper un peu avec le masque, l’a aussi coupé dans sa quête de rythme de compétition.

Le journal rajoute qu’il est aussi fatigué psychologiquement. Ces derniers mois à Paris ont été compliqués en raison de son conflit avec la direction. Le contexte politique français est aussi difficile à vivre pour lui et occupe une partie de son esprit, toujours selon le journal. Mais autant dire qu’il va devoir se ressaisir rapidement puisque Didier Deschamps et ses partenaires auront besoin du meilleur Mbappé pour venir à bout de La Roja…