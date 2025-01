FC Barcelone : Joan Laporta est sous la menace d’une destitution !

L’incendie n’est pas près de se terminer dans les bureaux du FC Barcelone. Le club vit des moments cruciaux, au niveau sportif, institutionnel et économique, avec l’échec des inscriptions de Dani Olmo et Pau Víctor pour la deuxième partie de saison, même si le cas du meneur de jeu catalan est beaucoup plus préoccupant en raison des chiffres impliqués dans sa signature et son contrat. Pendant ce temps, Joan Laporta, continue d’être attaqué de tous les côtés. Déjà la semaine dernière, Víctor Font, grand opposant politique et leader du projet Sí al Futur, a pointé du doigt la gestion catastrophique des inscriptions de Dani Olmo et Pau Víctor. L’ancien candidat à la présidence du FC Barcelone avait publié une déclaration sévère dans laquelle il accusait Joan Laporta d’improvisation, de manque de professionnalisme et de nuire à l’entité sur le plan économique, sportif et institutionnel. Il lui a en outre demandé d’expliquer ses actes : «Nous espérons que la situation des deux joueurs pourra être résolue, mais nous considérons qu’il est intolérable que le plus haut dirigeant du Barça agisse de cette manière et offre cette image. C’est pourquoi nous exigeons que le conseil d’administration et le président Joan Laporta donnent immédiatement toutes les explications nécessaires pour détailler les actions qu’ils ont entreprises et quelles en seront les conséquences», est-il écrit dans le communiqué officiel publié par le féroce opposant.

Mais Víctor Font n’est désormais plus seul à mener une fronde contre Joan Laporta. En effet, les groupes de socios, plateformes et associations liés au club du Barça ont publié dimanche dernier une lettre ordonnant le départ de Joan Laporta et de son conseil d’administration. En raison, la mauvaise gestion des cas Dani Olmo et Pau Victor, toujours en attente d’une autorisation pour jouer sous le maillot barcelonais, mais également la non-signature de Thomas Heurtel pour la section basket. Les associations de supporters ont par ailleurs pointé du doigt la gestion des comptes et des revenus du club sur la saison 2023/2024, ainsi que la difficulté du renouvellement du partenariat avec Nike qui s’en est suivi. Face à cette lettre officielle des socios du club, le président du Barça ne compte pas changer ses plans ou démissionner. Et selon les informations de la presse catalane, cette gronde populaire va être rejointe par un renfort de poids. En effet, le journal SPORT a appris que ce mardi matin, dans les locaux du Spotify Camp Nou, Jordi Farré envisage de présenter une motion de censure contre le plus haut dirigeant blaugrana. Membre dirigeant du FC Barcelone, promoteur de la motion de censure contre Josep Maria Bartomeu en 2020 et pré-candidat aux élections à la présidence du club en 2021, Jordi Farré a pris la décision d’activer le mécanisme dont dispose la masse sociale de l’institution pour destituer Joan Laporta.

Une motion de censure va être déposée !

Dans un entretien accordé au journal SPORT publié fin août 2024, Jordi Farré annonçait déjà qu’il était prêt à présenter une motion de censure contre Joan Laporta si les socios le lui demandaient. L’ancien candidat à la présidence du Barça s’était alors montré très critique à l’égard de la gestion du président catalan qu’il qualifiait de « scandaleuse » : «Laporta doit démissionner immédiatement. En fait, je réfléchis très sérieusement, et si les gens me le demandent, je déposerai une motion de censure. Je pense que Laporta est un problème pour l’avenir du club. Il y a des groupes de socios qui apparaissent et qui le disent et le répètent, mais j’ai le sentiment que c’est le cas. La seule chose qu’ils veulent, c’est un quota médiatique, car au final, personne ne fait rien». Farré, comme il l’avait déjà fait en 2020 avec Bartomeu, a donc décidé de passer à l’action. Les problèmes liés à l’inscription de Dani Olmo et de Pau Víctor ont été la goutte d’eau qui a brisé un verre qui, pour lui, était trop plein depuis longtemps. Mais que va-t-il se passer dans les prochains jours ? Comme en politique, destituer un président ne se fait pas en un claquement de doigt. Un processus très strict doit être respecté.

La présentation de Jordi Farré dans les locaux du FC Barcelone n’est que la première étape pour activer la motion de censure. Il devra adresser une lettre au conseil d’administration indiquant l’objet et les raisons. Puis, il demandera les bulletins de vote pour que les membres du club puissent soutenir la motion. Le conseil d’administration disposera de cinq jours ouvrables pour fournir ces bulletins de vote aux promoteurs de la motion. Une fois en possession, ils disposeront de quatorze jours ouvrables, à compter du lendemain de la réception des billets, pour présenter la demande formelle au conseil d’administration, dans laquelle ils indiqueront la motivation, les membres du conseil d’administration qui devront présenter à la censure en joignant les tickets de support. Ils doivent présenter plus de 16 000 soutiens, 15 % des membres ayant le droit de vote. S’ils les atteignent, la Table de Vote de Censure sera organisée et disposera ensuite de dix jours ouvrables pour valider le soutien. Si cela se concrétise, le conseil d’administration devra procéder à un vote. Pour que la motion soit adoptée, les deux tiers des membres votants doivent voter en sa faveur, et un minimum de 10 % des membres votants doit voter.