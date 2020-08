Blaise Matuidi justifie son départ de la Juventus

Blaise Matuidi a tourné la page de son aventure européenne. Le milieu de terrain, champion du monde 2018 avec l'équipe de France, a rejoint l'Inter Miami de David Beckham après avoir annoncé son départ de la Juventus. A 33 ans et après 4 saisons à la Vieille Dame, il va aller découvrir la Major League Soccer.

Et dans une interview à L'Equipe, il a justifié son choix de carrière, expliquant le faire pour sa famille : « le confinement m’a fait prendre conscience à quel point je devais penser à ma famille, le lien est devenu encore plus fort. Je me suis dit que j’avais vraiment besoin de profiter de mes enfants, de penser à eux d’abord, même s’ils se sentaient très bien en Italie. J’ai regardé dans mon rétro, retracé le parcours de ma carrière et me suis dit : "qu’est-ce que tu veux aller chercher ?" C’était peut-être le moment pour changer de direction. »