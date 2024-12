C4 : Chelsea termine par un festival offensif, la Fiorentina accroche le Vitoria Guimaraes

Dans le cadre de la 6e et dernière journée de la phase de ligue de la C4, Chelsea a assuré sa première place en balayant les Shamrock Rovers (5-1). Portés par un triplé de Marc Guiu (23e, 34e, 45+3e) et deux réalisations de Kiernan Dewsbury-Hall (40e) et de Marc Cucurella (58e), les Blues n’ont jamais tremblé malgré l’égalisation de Markus Poom (26e). Au retour des vestiaires, les troupes d’Enzo Maresca ont contrôlé les débats pour sécuriser cette première place.

Dauphin de l’écurie londonienne, le Vitoria Guimaraes a de son côté été accroché par la Fiorentina, troisième, dans les ultimes instants (1-1). Malgré l’ouverture du score de Gustavo (33e), les Portugais ont finalement craqué sur un but de Mandragora (87e). Dans les autres rencontres de la soirée, le Real Betis, profitant d’une énorme bourde du gardien d’Helsinki, a pris le meilleur du HJK (1-0). A noter également la large victoire du Panathinaïkos contre le Dinamo Minsk (4-0).

Les résultats complets de cette 6e journée de Ligue Europa Conférence :

Heidenheim 1 - 1 Saint-Gall

APOEL Nicosie 1 - 1 Astana

Cercle Bruges 1 - 1 İstanbul Başakşehir

Chelsea 5 - 1 Shamrock Rovers

Djurgården 3 - 1 Legia Varsovie

Lugano 2 - 2 Pafos

Borac 0 - 0 Omonoia

Bačka Topola 4 - 3 Noah

Hearts 2 - 2 Petrocub

Jagiellonia Białystok 0 - 0 Olimpija Ljubljana

Larne 1 - 0 La Gantoise

LASK 1 - 1 Víkingur Reykjavík

Molde 4 - 3 Mladá Boleslav

Celje 3 - 2 The New Saints

Panathinaikos 4 - 0 Dinamo-Minsk

Real Bétis 1 - 0 HJK Helsinki

Rapid Vienne 3 - 0 Copenhagen

Vitória SC 1 - 1 Fiorentina