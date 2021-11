Wolves : gros flou autour de l'avenir d'Adama Traoré

A un an et demi de la fin de son contrat avec Wolverhampton, l'avenir de l'ailier espagnol Adama Traoré fait parler au sein de la direction du club. L'international de la Roja (8 sélections) ne souhaiterait pas renouveler son bail avec les Wolves, ce qui pourrait pousser les dirigeants à demander à ce que le joueur de 25 ans soit écarté de l'équipe première. Une décision réfutée par son entraîneur Bruno Lage, et il l'a fait savoir en conférence de presse après la défaite contre Crystal Palace (2-0).

«Non, non. Je ne sais pas ce qui se passerait avant, mais je suis sûr à 100% que je prends mes décisions librement et c'est mon travail, a déclaré le technicien portugais avant de poursuivre. En raison de ma personnalité, je n'accepte pas ce genre de choses dans mon travail. Le contrat est une chose et mes idées en sont une autre. Si j'ai besoin qu'il joue pour gagner, je le remettrai en place sans problème.»