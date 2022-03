Premier League : Liverpool enchaîne contre Brighton mais perd Mohamed Salah

Les Reds ont beau traverser une passe un peu plus délicate, ils s'en sortent encore et toujours. Pour le plus grand bonheur du suspense haletant qui attend les passionnés de foot anglais en cette fin d'exercice 2021-2022. Ce samedi, pour ouvrir le bal de la 29ème journée de Premier League, Liverpool est allé s'imposer sur la pelouse de Brighton (2-0). À défaut d'être brillants dans ce qui ne restera pas le match de l'année, après avoir peiné contre West Ham (1-0) et surtout après avoir subi sa première de l'année à Anfield contre l'Inter Milan en C1 (0-1), les joueurs de Jürgen Klopp ont été pragmatiques et l'important, c'est bien les trois points.

D'entrée, les Seagulls ont tenté de mettre la pression et de montrer qu'ils ne se laisseraient pas abattre en plein vol face à l'armada offensive de Liverpool et son trio offensif Mané-Salah-Diaz. Neal Maupay a ainsi offert le premier frisson de l'après-midi à l'Amex Stadium (5e), avant que Sadio Mané ne lui réponde sur un service de son compère égyptien (8e). Mais ce sont bien les visiteurs qui ont pris les devants. Sur une somptueuse ouverture signée Joël Matip, dans la continuité de ses performances du mois de février, Luis Diaz, encore très performant, a devancé la sortie kamikaze de Robert Sanchez pour ouvrir le score de la tête (0-1, 19e).

Inquiétude pour un Salah puissance 20(00)

Le portier de Brighton s'en est d'ailleurs très bien tiré (sans carton), malgré l'intervention de la VAR, puisqu'il aurait pu (dû ?) voir rouge pour son geste non maîtrisé et dangereux. Au retour des vestiaires, même topo que pour le début des 45 premières minutes. Mais Leandro Trossard a manqué de précision dans le dernier geste (46e). Et Mo Salah, peu en réussite (40e, 43e, 57e, 59e), en a profité pour faire le break, en transformant un penalty obtenu par Naby Keita sur une frappe contrée par le bras d'Yves Bissouma (0-2, 61e). Un petit événement, puisqu'il s'agissait du 2000ème but inscrit en championnat par Liverpool.

Dans la foulée, le manager allemand des Reds a été contraint de faire sortir sur blessure le meilleur buteur incontesté de Premier League (20 buts), et ce alors que son ancien partenaire Adam Lallana avait lui aussi dû quitter prématurément le pré pour la même raison (53e). Ce qui a vraisemblablement calmé les ardeurs des 22 acteurs, ces derniers ayant livré une fin de match relativement calme, si ce n'est une belle claquette d'Alisson devant Danny Welbeck (89e). Insuffisant pour éviter une 3ème défaite consécutive à Brighton. Liverpool enchaîne de son côté un 8ème succès de rang en championnat et revient à trois longueurs de Manchester City, avec un match en retard (sur la pelouse d'Arsenal, mercredi) ô combien important dans une fin de saison toujours plus excitante chez nos voisins anglais.