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Bundesliga

BL : le Bayern Munich accroche Leverkusen à 9, Dortmund bat Augsbourg

Par Jordan Pardon
1 min.
Luis Díaz @Maxppp
Leverkusen 1-1 Bayern Munich

C’est une fin de match agitée qu’ont vécu les joueurs du Bayern Munich cet après-midi. Les hommes de Vincent Kompany ont obtenu un point face à Leverkusen, mais en passant par littéralement toutes les émotions. Réduits à 9 après l’expulsion de Nicolas Jackson pour un violent tacle à la cheville de Terrier, puis pour une simulation de Luis Diaz, les Bavarois avaient cru laisser filer trois points en fin de match sur un but finalement refusé à Hofmann (90+3e).

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Harry Kane, 15 secondes après son entrée, et Jonathan Tah, contre son ancien club, s’étaient eux aussi vu annuler leurs buts plus tôt dans le match. Ce sont finalement Aleix Garcia (6e) et Luis Diaz (69e) qui ont inscrit leur nom au tableau d’affichage. Avec ce match nul, le Bayern Munich reste leader de Bundesliga en gardant 9 points d’avance sur Dortmund. Leverkusen est 6e. Dans les autres rencontres, le Borussia Dortmund s’est imposé 2-0 face à Augsbourg grâce à Adeyemi et Reggiani, tandis que Francfort a pris le meilleur sur Heidenheim avec un but de Kalimuendo. Enfin, Hoffenheim et Wolfsburg ont dû se contenter du nul.

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