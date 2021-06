EdF : Thierry Henry envoie du lourd sur le retour de Benzema

La suite après cette publicité

Si Karim Benzema est de retour en équipe de France, Thierry Henry lui revient dans le staff de la Belgique pour cet Euro qui démarre vendredi. Mais nul doute qu'il restera très attentif aux prestations des Bleus, comme il l'a fait savoir dans un podcast avec Rio Ferdinand, l'ancien défenseur de Manchester United. Celui qui est considéré comme l'un des plus grands attaquants du foot français s'est exprimé en longueur sur un autre des meilleurs joueurs offensifs de l'histoire du foot français.

« Quelle équipe a le luxe de faire ça ? Quelqu'un m'a demandé qui aimeriez-vous voir à l'Euro, à qui pensez-vous... ? Benzema ! J’ai une grande admiration pour Benzema. Jouer pour le Real Madrid année après année, débuter, marquer, gagner. Ce n'est pas facile, mais le gars l'a fait pendant très longtemps. Peu importe ce qu’il s’est passé entre lui et Deschamps, ils s’en sont occupés et j’en suis très heureux. Lorsqu’on me pose la question: "Quel jeune joueur es-tu impatient de voir à l’Euro ?" Je réponds Benzema. Je veux le revoir avec le maillot de l’équipe de France de nouveau. J’espère que nous aurons du succès avec lui. Je suis si heureux d'être Français en ce moment. Vous avez le luxe de faire revenir Benzema, et vous avez Mbappé, Griezmann... Et soyons honnêtes, Giroud a bien travaillé pour l'équipe nationale. Je sais qu'il n'est pas toujours la tasse de thé de tout le monde, mais il a fait du bon travail. Vous avez des attaquants différents. Karim qui se déplace tout autour, Griezmann qui aime jouer derrière l’attaquant, et vous avez le monstre qui peut jouer à droite, à gauche, au milieu, partout. C'est super, mais je suis tellement excité de voir Benzema de retour en équipe nationale, c'est le joueur que je veux revoir », a lancé l'ancien attaquant tricolore dans des propos rapportés par RMC Sport. Et nul doute qu'on est beaucoup à partager son avis...