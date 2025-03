Real Madrid : Luka Modrić s’enflamme pour Kylian Mbappé

Interrogé au micro de TF1 avant le quart de finale retour de la Ligue des Nations entre l’équipe de France et la Croatie, Luka Modric (39 ans) s’est confié sur les débuts de Kylian Mbappé au Real Madrid. Impressionné par le rendement de son nouveau coéquipier, le milieu de terrain croate a surtout souligné la personnalité du Bondynois avant de lui promettre un avenir radieux…

«Sur Kylian il n’y a plus rien à dire en tant que footballeur, c’est l’un des meilleurs joueurs du monde, il a tant de facilités et c’est quelque chose honnêtement que j’ai rarement vu mais ce qui m’impressionne le plus chez lui c’est sa personnalité, c’est un garçon incroyable, très humble, toujours prêt à faire des blagues, à aider ses coéquipiers. Il est tranquille. Kylian de l’extérieur on peut dire que ce n’est pas sa meilleure saison mais il est déjà à 30 buts, imaginez donc s’il élève son niveau. Kylian c’est un talent incroyable, l’un des meilleurs que j’ai vu. Qu’il continue à faire ce qu’il fait, qu’il continue d’aider le Real Madrid et je suis sûr qu’il fait parti des favoris à l’avenir, non pas pour gagner un mais plusieurs Ballons d’Or». L’intéressé appréciera.