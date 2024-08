Chelsea prépare une offre pour Osimhen, mais ne lâche pas Ivan Toney

Décidement, Chelsea continue de dépenser sans compter et d’être inclus dans toutes les rumeurs sur cette fin de mercato. Avec un effectif de plus de 40 joueurs, le club anglais devrait être le plus approché sur cette fin de mercato par des formations en quête de renforts. Néanmoins, la formation de Londres n’a pas dit son dernier mot dans le sens des arrivées. Déjà intéressé, Ivan Toney reste une piste sérieuse, même si Sky Italia assure que les Londoniens s’apprêtent à formule une première offre officielle pour Victor Osimhen.

Selon les informations de Sky Sports, Chelsea a décidé de faire le forcing pour signer Ivan Toney, sur le départ de Brentford. Les dirigeants londoniens veulent qu’un buteur expérimenté et confirmé vienne garnir la riche rotation offensive des Blues. Toujours selon la presse anglaise, les coûts salariaux et le montant du transfert sembleraient avantageux. Pour rappel, comme nous vous le révélions, l’attaquant anglais a aussi une offre saoudienne sur la table.