Leonardo expose les plans du PSG pour Neymar et Kylian Mbappé

Mercato après mercato, Kylian Mbappé et Neymar sont au cœur de feuilletons. Le premier est régulièrement envoyé du côté du Real Madrid, alors que le deuxième est annoncé de retour au FC Barcelone avec insistance par la presse catalane. Pour une fois, l'actualité des deux hommes est plutôt calme. Le Brésilien a d'ailleurs confirmé officiellement qu'il ne partirait pas - « je reste et je veux retourner en finale » - alors que la crise du coronavirus empêche tout gros transfert du champion du monde, trop cher pour le Real Madrid actuellement.

Mais ce n'est pas pour autant que Leonardo peut être tranquille et se reposer sur ses lauriers, bien au contraire. Les contrats des deux hommes commencent doucement et dangereusement à s'approcher de leur terme. Tous deux sont liés au club francilien jusqu'en 2022, et il va rapidement falloir passer à l'action et prendre des décisions. Les derniers échos laissaient entendre que le PSG allait tout miser sur l'ancien de l'AS Monaco, pouvant éventuellement envisager un départ du Brésilien l'été prochain. Mais le parcours européen du champion de France pourrait avoir changé la donne.

Des discussions avec les deux stars

Quoi qu'il en soit, sur le plateau du Canal Football Club, le directeur sportif du PSG a fait une mise au point sur les deux cas. « Il faut continuer avec eux, on sait ce qu'on veut, on va parler avec eux, on se régale d'avoir deux joueurs comme ça dans la même équipe, on a les deux meilleurs joueurs du monde après Messi et Ronaldo. C'est une chance incroyable », a expliqué le dirigeant parisien.

« Je pense que c'est normal qu'il (Kylian Mbappé, NDLR) réfléchisse, mais il y a plein de bonnes choses pour lui ici, le mariage est parfait pour lui ici. De grandes équipes vont passer des années difficiles. Je pense que le PSG est l'équipe qui sera présente dans les années à venir. Le PSG est toujours ambitieux, on vit de la conséquence de tout ce qui s'est passé. C'est difficile financièrement. Honnêtement je pense qu'on a besoin de faire deux trois retouches. Mais la base est très forte », a-t-il ajouté, confirmant que le PSG compte bien construire une sacrée équipe pour l'avenir, ce qui pourrait convaincre le Bondynois de rester. Voilà qui est clair...